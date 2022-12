Toch nog walstroom voor asielschip in Velsen-Noord: "Het werd tijd"

De Silja Europa, het cruiseschip waar tijdelijk zo'n achthonderd asielzoekers worden opgevangen, draait sinds donderdag op walstroom. Daarmee is na maanden voldaan aan de eis van de gemeenteraad van Velsen. Die stemde in april in met de komst van de asielboot onder voorwaarde dat elektriciteit op het schip zou worden opgewekt met behulp van groene walstroom, in plaats van vervuilende dieselgeneratoren.

De Silja Europa ligt sinds eind september in het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen-Noord. Dat het zo lang duurde het schip aan te sluiiten op groene stroom kwam doordat het uit veiligheidsoverwegingen met de stuurboordzijde aan de wal ligt, zegt het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in een persverklaring. Dat is de verkeerde zijde voor een stroomaansluiting.

"Omdat de aansluiting van de elektriciteit aan bakboordzijde is, moest er aan de stuurboordzijde een nieuwe aansluiting gemaakt worden om een interne kabel met de originele aansluiting aan bakboordzijde te verbinden. De eisen aan dit soort complexe projecten zijn hoog en er zijn wereldwijd maar enkele bedrijven die zo’n project kunnen ontwikkelen, certificeren en integreren. Door dit alles duurde het aansluiten van het schip op walstroom helaas langer dan voorzien."

Compenseren

Raadslid Leo Aardenburg van LGV (Levendig en Gezond Velsen) heeft zich de afgelopen maanden mateloos gestoord aan het uitblijven van walstroom. Dat het donderdag alsnog voor elkaar kwam, neemt hij voor kennisgeving aan. "Het werd tijd."

Aardenburg vindt dat de gemeente Velsen-Noord royaal moet compenseren voor de tijd dat het schip draaiende werd gehouden met behulp van dieselgeneratoren in plaats van de beloofde walstroom. "Dat zijn ze ons, Velsen-Noord, verplicht."

De Silja Europa ligt tijdelijk in het Noordzeekanaal. In de contracten tussen het COA en de gemeente Velsen is opgenomen dat de boot op 1 maart weer vertrekt.