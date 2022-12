Voor de start valt ICT-project van gemeente Amsterdam al 85 procent duurder uit

Het ICT-project van de gemeente Amsterdam om een nieuw systeem voor informatievoorziening op te zetten blijkt al 85 procent duurder uit te vallen dan in eerste instantie was bedacht. Dat terwijl het project nog van start moet gaan. De rechtbank noemt de aanbestedingsprocedure 'uiterst rommelig', maar niet in strijd met de regels.

Zo valt te lezen in het vonnis van de rechtbank. Het nieuwe ICT-project valt onder de vleugels van de internationale organisatie Deloitte, dat het project met een bod van rond de 26 miljoen euro binnensleepte. Opvallend was dat het bot van Deloitte ruim boven de verwachte 14 miljoen euro zat wat de gemeente van tevoren had vastgesteld. Daarnaast was het bod meer dan twee keer zo hoog als de voornaamste concurrent tijdens de aanbestedingsprocedure.

Kort geding

Die concurrent, het Nederlandse automatiseringsbedrijf Pegamento, was het niet eens met de gemeente en spande een kort geding aan. De rechtbank stelt dat de gemeente niet in strijd heeft gehandeld met de regels en dat zij gewoon in zee mochten gaan met Deloitte. Wel is de rechtbank van mening dat het 'moeilijk te begrijpen' valt waarom de gemeente heeft gekozen voor het bod dat 'zoveel duurder uitkomt'.

Ook al heeft de rechtbank Pegamento ongelijk gegeven in de zaak, de rechter deelt wel de kritiek van het automatiseringsbedrijf over de aanbestedingsprocedure. Volgens de rechtbank is het 'uiterst rommelig' gegaan en begrijpen zij dat het bedrijf zich zorgen maakte over de manier waarop de procedure is verlopen.

Deloitte op drie

De aanbestedingsprocedure begon afgelopen maart. Vier bedrijven deden een bod en de gemeente zou de economisch meest voordelige inschrijving het project gunnen. Daarbij zou de prijs voor 30 procent meewegen en de kwaliteit voor 70 procent. In de zomer werd er een ranglijst opgesteld en daarop stond Pegamento op nummer twee en Deloitte op nummer drie.

Het bod van nummer één werd uiteindelijk door de gemeente ongeldig verklaard en ook het bod van Pegamento mocht een maand later niet meer mee doen voor de aanbesteding. Na bezwaren van het bedrijf kwam de gemeente op die beslissing terug, maar de opdracht ging uiteindelijk toch naar Deloitte. Volgens de rechtbank had de gemeente daar het recht toe, omdat Pegamento 'een ongelukkige keuze' had gemaakt tijdens het leveren van de bewijzen van geschiktheid.