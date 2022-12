Grote brand in schuur woonwijk Spaarndam

Op de Jan van Geemstraat in Spaarndam is rond 21.15 uur een brand ontstaan in een schuur midden in een woonwijk. De brandweer zette drie auto's in en schaalde al snel op naar grote brand. "Er werd geen extra ambulance opgeroepen en er zijn geen gewonden", laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Een woordvoerder van de brandweer is bij de woning en omschrijft de situatie, die voor alsnog onder controle lijkt te zijn. "Ik ben er echt pas net, maar we zijn opgeschaald naar een grote brand. Het lijkt er op dit moment niet op dat de brand zal overslaan naar omliggende woningen."

De brand is onder controle en er wordt inmiddels afgeschaald in hulpdiensten. Ook laat de brandweer weten dat er geen asbest bij de brand betrokken is. "Dat scheelt weer, dat hebben we gelukkig meteen kunnen uitsluiten."

Van de schuur is niks meer over, en ook is er schade aan de woning van de schuur. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.