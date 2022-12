Boomsma niet bij partij met Omtzigt-sympathisanten, blijft CDA'er

De nieuwe partij heet Alliantie. Volgens de Volkskrant gaat het om sympathisanten van oud-CDA'er Pieter Omtzigt. De oprichters zeggen dat er niet alleen voormalige CDA'ers bij zitten, maar ook oud-PvdA'ers en oud-D66'ers. Omtizgt zelf zou niet betrokken zijn.

Bij het artikel van de Volkskrant stond een foto waar Boomsma ook op te zien was. Hij laat op Twitter weten dat hij heeft gevraagd of de foto veranderd kan worden. "Ik dien in de eerste plaats de belangen van Amsterdam, op dit moment. En dat doe ik namens het CDA in de gemeenteraad. Ik ben niet betrokken bij de Alliantie." Gisteren deelde Boomsma nog wel een tweet van de denktank.

Omtzigt had na zijn afsplitsing veel contact met Boomsma.