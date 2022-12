Na jarenlange ellende met huurbaas hebben Cor en Riet een nieuwe woning: "Ik ben heel blij"

En dan raakt het huis ook nog onbewoonbaar door een brand. De nieuwe eigenaar weigert herstelwerkzaamheden uit te voeren en dan is ook de gemeente het zat. Amsterdam neemt het beheer van de woning over. Dit zei voormalig wethouder Wonen, Jakob Wedemeijer, er vorig jaar over: "We gaan hier de reparaties overnemen, dus de gemeente gaat de kosten voorschieten en de rekening gaan we neerleggen bij de eigenaar",

Bijna zestig jaar woonden Cor en Riet aan de Osdorpse Noorderakerweg, in het huis dat nog door de vader van Riet is gebouwd. Drie jaar geleden verkoopt de broer van Riet het huis aan de huidige huurbaas met de voorwaarde dat het echtpaar er mag blijven wonen. De nieuwe eigenaar gaat akkoord, maar al snel na de koop begint de ellende. Hij wil Cor en Riet zo snel mogelijk weg hebben en biedt ongevraagd vervangende woningen aan. Ook maakt hij van de schuur op het erf opeens zijn kantoor.

We zijn nu een ruim jaar verder. Het nieuwe huis van Cor en Riet zit bomvol. Er zijn vertegenwoordigers van stichting !WOON, woningstichting Rochdale en ook wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) is er. Allemaal hebben ze geholpen om Cor en Riet aan een nieuwe woning te helpen, en deze dag wordt het huurcontract ondertekend. "Ik ben heel blij", zegt Riet. Cor grapt: "Maar de tranen komen vanavond pas, nu nog niet hoor. We maken er samen een mooi feestje van."

Cor en Riet zitten trouwens wel al wat langer in de seniorenwoning. Die was hun aangeboden als noodwoning om een dak boven het hoofd te hebben tijdens de herstelwerkzaamheden aan het huis in Osdorp. Die zijn bijna klaar. "Maar Cor en Riet hebben zelf aangegeven dat ze hier heel erg graag wilden blijven", aldus wethouder Pels.

"Ik heb getekend. Ik ga hier nooit meer weg," zegt Cor. Riet: "Het is hier gewoon lekker rustig. Je kan doen wat je wil. Er is overal buiten, je hebt kennissen waar je koffie kan drinken of ze komen bij ons drinken. Het buurtje is heel gezellig."

En het huis in Osdorp, hoe zit het daarmee? Dat is nog steeds in beheer van de gemeente zegt wethouder Pels. "De woning wordt nu anti-kraak bewoond om te zorgen dat die woning in deze wooncrisis wel wordt gebruikt. En we zijn natuurlijk nog in gesprek met de eigenaar. Want die verbouwing was niet gratis, dus er ligt nog een stevige rekening die hij moet betalen."