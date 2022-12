De opvallendste verhalen van NH Sport: Christos Giousis met handen en voetenwerk bij Telstar

De laatste dagen van 2022 staan bij NH Sport in het teken van terugblikken. Welke reportages, verhalen en momenten verdienen het om nog één keer in de spotlights te zetten? Vandaag de laatste in deze reeks: Christos Giousis spreekt amper Engels en geen Nederlands en vindt tóch zijn weg bij Telstar.

Hij is een opvallende verschijning bij Telstar. Christos Giousis komt in de zomer naar Velsen-Zuid en spreekt als doelstelling uit om dit seizoen minimaal twintig goals te willen maken.

In oktober maken we nader kennis met deze Griekse aanvaller. Alleen is er één probleem: Giousis spreekt nauwelijks Engels, laat staan Nederlands. Voor bovenstaande reportage schakelen we de hulp in van de eigenaar van een Grieks restaurant.