Ramona is met Kerst alleen op het asielschip Velsen, "maar alles beter dan een leven in Iran"

Bijna drie maanden doet het cruiseschip de Silja Europa in het Noordzeekanaal bij Velsen-Noord dienst als tijdelijke opvang voor ruim achthonderd vluchtelingen. Die beleven een eenzame tijd, ver verwijderd van hun gezin en vrienden. Dat doet pijn, vooral omdat hereniging met hun familie er op korte termijn niet inzit. "Toch heb ik er geen spijt van dat ik naar Nederland ben gekomen", zegt de Iraanse Ramona. "In Iran is de situatie zó slecht dat de eenzaamheid hier makkelijker is te accepteren." Verslaggever Fred Segaar van NH Nieuws volgde Ramona en enkele van haar landgenoten op het schip.