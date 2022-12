Zaans schoolgebouw opvanglocatie voor jonge daklozen

Er zijn op dit moment te weinig opvangmogelijkheden voor jonge dak- en thuislozen in Zaanstad. Dat terwijl het aantal daklozen enorm toeneemt, onder jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50% in Nederland. De gemeente gaat het voormalige schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat verbouwen tot opvanglocatie voor 22 jonge daklozen.

Stockfoto - Pixabay

"In Zaanstad hoeft niemand op straat te slapen. Dit zijn jongeren die vaak een lastige start hebben gehad in het leven en die nog een hele toekomst voor zich hebben. Ik wil voorkomen dat er een nieuwe generatie daklozen bijkomt. Onder begeleiding van het Leger des Heils werken deze jongvolwassenen aan zelfredzaamheid. Uiteindelijk is het doel dat zij doorstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen," reageerde wethouder zorg Harrie van der Laan.

''Dit zijn jongeren die vaak een lastige start hebben gehad in het leven en die nog een hele toekomst voor zich hebben'' Harrie van der Laan - Wethouder Zorg

Het voormalige schoolgebouw moet eerst een grondige verbouwing ondergaan. Die start naar verwachting in de zomer van 2023. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren die hier komen te wonen. Het streven is om de begeleiding maximaal twee jaar te laten duren. Daarna zal de jongere – voor zover mogelijk – doorstomen naar (begeleid) zelfstandig wonen. Als alles volgens plan verloopt zullen de eerste inwoners eind 2023 kunnen verhuizen naar de nieuwe opvang. Het gaat om 14 bewoners die nu wonen in de huidige opvanglocatie voor jonge daklozen, Transit, aan de Bosschjestraat. Daarna stromen er geleidelijk circa 8 nieuwe jonge daklozen in. De gemeente en het Leger des Heils hebben omwonenden geïnformeerd over de komst van deze jongeren in de buurt.

Het aantal daklozen neemt in heel Nederland toe en in Zaanstad zien ze die toename ook. Het Leger des Heils constateert, op basis van eigen onderzoek, dat het aantal dakloze mensen fors (bijna 25%) is gestegen. Onder jongeren tussen 18 en 22 jaar is er zelfs sprake van een stijging van 50%. "Een schrikbarende constatering" aldus kapitein Harm Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils. Op dit moment zijn er twee opvanglocaties in Zaanstad: Transit en Zaanerf. Door het realiseren van deze nieuwe opvanglocatie kunnen de andere twee worden verbouwd en aangepast. Locatie Zaanerf wordt omgebouwd voor de langdurige opvang van daklozen met zwaardere problematiek.