Podcastserie Tussen Duin en Dijk: kan verandering voor boeren rendabel zijn?

In de tweede aflevering van de serie staat de polder centraal, en dan met name hoe boeren hun weilanden zo kunnen onderhouden dat het een zo fijn mogelijke leefomgeving is voor weidevogels. Mark Kuiper adviseert boeren over het juiste waterbeheer, wanneer ze moeten maaien en welke grastypen ze moeten laten groeien.

Voordat we de polder in duiken keren we nog even terug naar de duinen, waar de verslaggever uitgelegd krijgt van Mark Janssen van Stichting Duinbehoud hoe zand wordt ingezet om het duingebied te beschermen tegen de negatieve gevolgen van stikstof.