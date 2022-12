Weg is vlak en 'protestcontainer' weer opgeborgen; gemeente belooft verbetering

De protestcontainer op de Schagerweg in Schagerbrug is weer weg. Bewoners hebben de container weer weg laten halen, nadat stratenmakers de hinderlijke sleuven in de weg hebben gedicht. De container diende als wegversmalling voor het vele verkeer dat volgens omwonenden door het dorp 'raast'. De gemeente Schagen belooft verbetering.

Toen er na veel klagen maar geen reactie kwam van de gemeente besloot bewoner Ben Leek afgelopen week een container te plaatsen op één van de weghelften voor zijn huis. Meteen resultaat, want de snelheid was uit de weg en de trillingen werden ook veel minder. Rampen: "Het is heel erg om eigen rechter te spelen, maar het moet. Die container gaat pas weg als er een oplossing is."

Inmiddels hebben de bewoners een gesprek met de gemeente Schagen had. Hoofdklager Ben Leek is heel tevreden met de uitkomst. "De gemeente erkent dat ze de impact van het probleem hebben onderkend. Er komen twee chicanes in de weg, een soort bloembakken-idee om de snelheid eruit te halen. En er komen borden om het vrachtverkeer uit het dorp te weren."

Zes weken

Een structurele oplossing voor het verzakken van de klinkers in de sleuven is er echter nog niet. Leek: "Nee, daar buigt de gemeente zich nog over. Ik wil voorkomen dat we over zes weken weer met hetzelfde probleem zitten, want dan komt die container weer terug. Maar dat is beslist niet wat ik wil."

Voor Schagerbrug blijft het wel de vraag wanneer de gemeente de hele weg gaat opknappen. Hoe? Daar is het dorp ook nog niet over uit.