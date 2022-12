Oekraïense vluchteling Othmane brengt 'pannekoeken' bij asielzoekers in Enkhuizen

De Oekraïense vluchteling Othmane heeft samen met zijn familie deze week 400 Oekraïense pannenkoeken gebakken en weggegeven aan de asielzoekers in de crisisnoodopvang bij de parkeerplaats van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Samen met zijn vrouw bracht hij de pannen, gevuld met de zogeheten Mlyny's, naar de crisisnoodopvang. "Dit is met champignons en aardappel", vertelt hij in het Engels. Maar er zijn ook vele andere varianten, zowel hartig als zoet.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]