Met 2 maanden asielopvang te gaan, laat walstroom op het schip nog op zich wachten

Met nog iets meer dan twee van de zes maanden te gaan, is het opvangschip voor duizend asielzoekers in Velsen-Noord nóg niet met walstroom aangesloten op het elektriciteitsnet aan land. Dat was van tevoren een harde voorwaarde voor de komst van de boot in september. Gemeenteraadslid en bloemist in het dorp Leo Aardenburg kijkt alweer verder: "Over twee maanden is het schip weg, daar gaan we de burgemeester wel aan houden."

De Silja Europa meert aan aan de VOB-kade

Eigenlijk zou de aansluiting op walstroom vlak na de komst van het schip begin september al gepiept moeten zijn. Maar na twee maanden bleek het in november nog steeds nog lang niet voor elkaar, tot irritatie van de gemeenteraad. Een paar weken later noemde het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 5 december als verwachte aansluitingsdatum, maar het is ook bijna een maand later nog steeds niet gelukt om de Silja Europa op walstroom aan te sluiten. "Tjongejongejonge, het houdt wat", is de reactie Leo Aardenburg. "Nou, we gaan het zien. Ik geloof wel dat het technisch moeilijk is hoor, want dat is ook niet makkelijk, maar het was wel beloofd." Aanpassingen De aansluiting van het schip op het stopcontact aan de kade bleek inderdaad moeilijker dan gedacht: het stopcontact aan de kade moest bijvoorbeeld nog aangepast worden toen het schip er al lag. Vorige maand zijn er extra kabels door het schip getrokken, omdat de aansluiting eigenlijk aan de 'verkeerde' kant van de boot zit. Ondanks alle aanpassingen, werkt het allemaal nog niet, meldt het COA. "We zijn aan het testen", zegt een woordvoerder. Wanneer het schip naar nu naar verwachting op walstroom moet draaien, zegt hij er niet bij. Biobrandstof Walstroom is veel schoner voor het milieu dan generatoren die het COA nu moet gebruiken om het schip van elektriciteit te voorzien. Het COA en de gemeente Velsen moesten de inwoners van Velsen-Noord die extra vervuiling volgens hun eigen afspraken eigenlijk besparen. Wel zijn dieselmachines in november ingeruild voor stroomopwekkers op biobrandstof. En zo zal het schip nog ongeveer 2 maanden op walstroom draaien, mits de aansluiting nu snel gaat lukken. Vanaf 1 maart zou de tijdelijke asielopvang weer stoppen in Velsen-Noord. "Daar houden we ze aan", zegt Aardenburg.