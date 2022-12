Geen gouden tip in vermissingszaak Tanja Groen: "Enorme teleurstelling"

Tussen de duizenden tips over de mogelijke vindplaats van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen uit Schagen, zit niet het doorslaggevende antwoord. De beloning van 1 miljoen euro die vorig jaar bij elkaar was verzameld en was bedoeld om de vermissingszaak mee op te lossen, is zodoende niet uitgekeerd.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries kwam vorig jaar, een maand voor hij om het leven werd gebracht, met een initiatief dat naar zijn idee de decennialange vermissingszaak van Tanja Groen moest oplossen. Er moesten mensen zijn die meer wisten, dacht hij, en door een hoge beloning uit te loven zouden zij over de streep worden getrokken. Zijn streven was 1 miljoen euro in te zamelen. Door diverse acties moest dat bedrag er uiteindelijk komen.

Toen de aanslag op De Vries was geweest, was er 240.000 euro ingezameld. Maar daarna ging het hard en al op 13 juli 2021 was de magische grens van 1 miljoen bereikt. Al moest daarna nog wel de gouden tip komen, en hoewel er veel tips zijn geweest zat die er niet bij. Het bedrag wordt daarom vrijgegeven en zal worden ingezet voor andere cold cases.

Zeer teleurgesteld

'Dit is vooral ontzettend verdrietig voor de familie van Tanja', laat de Peter R. de Vries Foundation in een verklaring weten. 'Corrie en Adrie Groen, de ouders van Tanja, hebben er de afgelopen periode alles aan gedaan om antwoord te krijgen op de vraag waar hun dochter is. Ook de Foundation is uiteraard zeer teleurgesteld en had echt gehoopt dat een dergelijke hoge beloning iemand tot praten zou bewegen.'

"Tot het laatste moment hebben wij gehoopt dat wij Tanja konden terugbrengen bij haar ouders", zegt Kelly de Vries, de dochter van Peter die na zijn overlijden zijn werk voor de stichting heeft voortgezet. "Helaas hebben een miljoen euro en een jaar lang media-aandacht dit niet kunnen realiseren. Wij leven ontzettend mee met de familie en willen vooropstellen dat wij ons altijd blijven inzetten voor het terugvinden van Tanja, ook zonder hoge beloning."