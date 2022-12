Minder symboliek nauwelijks denkbaar bij onthulling Godfried Bomans tekst in Tuinwijk

Niet alleen woonde Godfried Bomans zelf in de Haarlemse wijk Tuinwijk, die dit jaar precies honderd jaar bestaat, de 'Haarlemmer van de vorige eeuw' is vandaag exact 51 jaar overleden. Genoeg reden dus om vanmiddag een tekst van de beroemde schrijver in die wijk feestelijk te onthullen.

De wijk viert dit jaar haar honderdjarig bestaan en krijgt met de onthulling van de Bomans-tekst een toepasselijk cadeau. "Vandaag komen er drie elementen samen", zegt een van de initiatiefnemers Bas Kamps. "De wijk is jarig, Bomans is 51 jaar overleden en hij heeft hier gewoond. Alles komt samen."

Eigenlijk zou de tekst, aangebracht in het poortje van de Zonnelaan naar de gemeenschappelijke binnentuin in de tuinwijk aan de rand van Haarlem, vorig jaar op 22 december zijn onthuld, maar dat kon door corona niet doorgaan. Een jaar uitstel dus, maar zo slecht kwam dat niet uit.

De tekst is er gekomen op initiatief van Bas Kamps en Karlijn Waterman, van Literair Haarlem, een organisatie die opkomt voor Haarlemse literatuur. Toch speelt de buurt een alles bepalende rol bij de totstandkoming van de tekst: Wie veel reist, zal ontdekken dat het waarlijk interessante aan de mensen ooit in zijn eigen straat had kunnen opmerken.

Sporen van Bomans

Godfried Bomans, geboren in Den Haag, kwam na zijn studie in Nijmegen te wonen in Haarlem. Van 1943 tot 1961 woonde hij in de Zonnelaan nummer 17 in Tuinwijk-Zuid. Bomans werd vooral bekend met zijn boek Erik of het grote insectenboek. In 1999 werd hij uitgeroepen tot Haarlemmer van de eeuw.

De vandaag onthulde tekst is niet het enige spoor van de schrijver in de stad waar hij lange tijd woonde. Bij het station prijken er teksten van hem. Op een muurschildering gemaakt door Erik J. Colen in de Gierstraat is Godfried Bomans zelfs te zien.

