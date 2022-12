Grote politie-actie na melding van vuurwapen in Haarlemse woning

Grote tumult gisteravond rondom de Zijlweg in Haarlem. Agenten in kogelwerende vesten doorzochten een woning, na een melding van de aanwezigheid van een vuurwapen.

Meerdere politiewagens verzamelden zich rondom het appartementencomplex aan de Delftstraat in Haarlem boven een supermarkt. De vrees bestond dat de verdachte op de vlucht zou slaan.

De bewoonster van het pand en een 17-jarige jongeman uit Amsterdam werden aangehouden. Bij het fouilleren vond de politie bij de jongen een mes. Hij is vannacht vastgehouden, maar is vandaag weer op vrije voeten gesteld. Er is geen vuurwapen gevonden. In een auto zijn nog wel twee lachgasflessen gevonden.