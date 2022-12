Het kan weer! Kerst in Pennemes: "Alles was depressief, nu zie je weer glimlachjes verschijnen"

Na twee jaar een stille kerst te hebben meegemaakt door corona, is het weer feest in Zorgcentrum Pennemes. Bewoners komen in hun mooiste outfit naar het restaurant en genieten van het eten, de muziek, maar vooral van elkaars aanwezigheid. "Weer met zijn allen bij elkaar, weer de saamhorigheid, weer het gevoel dat iedereen ook blij is", zegt bewoonster Elly Tolstra.

Elly noemt de afgelopen twee jaar "stil, vreemd en soms onaardig". Zij werkte in Pennemes en is nu een bewoner van het zorgcentrum. Volgens haar durfden mensen ook niet gezellig samen te zijn. Ook bestuurder Leo Groenendaal merkte dat "ondanks je met elkaar in een complex woont, de eenzaamheid toch toeslaat". En daarom vindt hij het heel erg belangrijk dat het diner er voor de bewoners is.

Gezelligheid

Marlene Slingeland ziet dat het echt beter is na die depressieve periode. Ze zit aan tafel met een vaste groep vrienden in het centrum. Ze hebben elkaar de afgelopen jaren gevonden en hebben veel plezier. "Nu zie je de glimlachjes verschijnen, we zijn een gemeenschap en het is fijn om bij elkaar te zijn." Deze kerst zullen veel bewoners bij familie zijn en voor de anderen wordt nog een kerstdiner georganiseerd.