Man aangehouden voor gewapende overval Aldi Purmerend

Een 25-jarige man uit Purmerend is vanmorgen rond 10.00 uur aangehouden voor de overval op de Aldi gisteravond. De verdachte bedreigde een medewerker met een mes en deed een greep in de kassa. Bij de overval raakte niemand gewond.

Gisteravond rond 18.30 uur kwam de man de supermarkt aan de Poelstraat binnenlopen en wilde hij een kassalade openen. Toen dat niet lukte, bedreigde hij een medewerker met een mes. Vervolgens werd er een greep gedaan in de kassalade. Onbekend is met hoeveel geld de man er vandoor ging.

Begin december werd dezelfde supermarkt overvallen. De recherche in Purmerend heeft beide zaken in onderzoek. Of er een verband is tussen de twee overvallen is nog niet duidelijk, dat wordt onderzocht.