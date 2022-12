De Peiling: met kerst ga ik naar de kerk

Steeds minder mensen gaan naar de kerk. Bijna 60 procent van de Nederlanders is inmiddels niet religieus, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar met kerst maken we nog weleens een uitzondering en gaan we naar de kerstmis. Op zoek naar saamhorigheid en mooie kerstliedjes. Ga jij nog met kerst naar de kerk?

Het aantal Nederlanders dat zegt niet gelovig te zijn is opnieuw gestegen. Volgens het CBS rekende 58 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich vorig jaar niet tot een religie of levensbeschouwelijke groep. In 2020 was dit 55 procent, en in 2010 nog 45 procent.

Steeds minder naar de kerk

De kerk bezoeken we ook steeds minder. Van de 15-plussers ging vorig jaar nog maar 13 procent regelmatig, minstens een keer per maand, naar een religieuze dienst. Terwijl we in de jaren 60 nog massaal naar de kerk gingen, is dat tegenwoordig dus wel anders. Wel blijven mensen de behoefte houden aan een kerkbezoek bij speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens huwelijken, begrafenissen en kerst.