VU opnieuw slordig met persoonsgegevens

De Vrije Universiteit (VU) heeft vorige week persoonsgegevens van drieduizend mensen naar een verkeerde afzender gemaild. Het is de tweede keer in korte tijd dat de VU de fout in gaat met persoonsgegevens. Dinsdag werd bekend dat er twee computers waren gestolen. Op een van die computers stonden identiteitsgegevens van oud-studenten die niet tijdig waren gewist.

Vanuit het Nederlands Autisme Register (NAR), verbonden aan de VU, werd een mail gestuurd naar drieduizend mensen. In de mail van het NAR werd gevraagd of de persoonsgegevens nog klopten, maar de ontvangers van de mail lazen daarin niet hun eigen gegevens, maar die van iemand anders. Het ging om voornamen, achternamen en adresgegevens.

Volgens een woordvoerder van de VU gaat het om een menselijke fout. "Wanneer zo'n fout gemaakt wordt dan moet je een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dat hebben we gedaan", aldus de woordvoerder. "Daarnaast hebben we de betrokkenen op de hoogte gebracht." Volgens de woordvoerder is er vermoedelijk iets misgegaan in een Excelbestand. Daardoor stond de kolom met adresgegevens ineens niet meer juist naast de kolom met namen.

Gestolen computers

Het is dus de tweede keer in twee weken tijd dat de VU betrokken is bij een incident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. In het geval van de gestolen computers kwamen gegevens van "een grote groep alumni" op straat te liggen, aldus de VU. In dat geval ging het vermoedelijk ook om identiteitsgegevens, dat is bij de verkeerd verstuurde mails niet zo.