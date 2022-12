Dierenasiel laat 'oude bekende' inslapen nadat hij werd achtergelaten aan een lantaarnpaal

Het personeel van dierenasiel SDO in Hoofddorp is er kapot van: waar ze hond Viper bijna een week geleden vonden terwijl hij was vastgebonden aan een paal, hebben ze hem donderdag moeten laten inslapen. De hond was een bekende: twee jaar geleden werd hij namelijk vanuit het asiel bij een familie geplaatst, maar daar blijkt het helemaal mis te zijn gegaan.

Dat was ook de reden waardoor hij voor de eerste keer in het asiel terecht kwam. "Hij was zeer selectief naar mensen en schroomde er niet voor om agressie in te zetten naar vreemde mensen", legt Jennifer met respect voor de hond uit. "Hij was verschrikkelijk betrouwbaar naar de mensen in zijn eigen bubbel", vult Rick aan.

"Na twee jaar tijd leek het wel alsof hij blij was om weer terug te zijn", gaat Jennifer verder in de video. Zo'n twee jaar geleden leerden de medewerkers van het asiel hem kennen als een hond met een complex gedrag.

"De hond blijkt een van onze geliefde uitgeplaatste honden te zijn die twee jaar geleden is herplaatst", schreef SDO toen op Facebook . Het bleek Viper, hij was voor de medewerker van het asiel die ochtend niet direct herkenbaar omdat hij een stuk zwaarder was dan toen hij werd geadopteerd. Viper had de medewerker daarentegen wel herkend.

Op 16 november werd vroeg in de ochtend een hond, vastgebonden aan een lantaarnpaal aangetroffen. Hij was gemuilkorfd en helemaal nat en koud van de regen. "Het was vreselijk", vertelt Jennifer in een video op Facebook.

Het was volgens Jennifer en Rick een hond die je zijn leven lang moeten managen en trainen. En je mag nooit vergeten waar hij vandaan kwam", zegt Jennifer. Bij het werkbedrijf waar Viper werd geplaatst, heeft hij in ieder geval één keer gebeten. "Dat nemen wij hem niet kwalijk. Deze hond heeft zichzelf niet zo gemaakt."

Hij heeft daarom een hele specifieke eigenaar, huishouden of werkplaats nodig", legt Jennifer uit. "Daar hebben we onze zinnen opgezet en dat is toen gelukt." Maar het blijkt helemaal anders te zijn gelopen dan verwacht. "We hebben Viper geplaatst bij een werkbedrijf en na een poos is het allemaal misgegaan met hem. Hij heeft daarom meerdere eigenaren gehad."

"We zijn er eentje verloren en we rouwen"

Viper is gisteren ingeslapen en dat komt hard aan het in het team. "We zijn er eentje verloren en we rouwen", vertelt Rick. "Er is vandaag nog niet zonder tranen over gesproken. Je bent er een kwijt en dat doet zeer. Dat mag en dit moet. Ik zou het anders vinden als we niet konden huilen."

Een van die keuzes was om de hond vorige week donderdag te dumpen voor het dierenasiel. Sindsdien zaten de medewerkers van de dierenopvang met de handen in het haar. Aan NH Nieuws vertellen verzorger Jennifer Finkelnberg en beheerder van het asiel, Rick Baars, dat het asiel Viper zijn eindstation zou worden. "En sommige honden hebben dat, die gaan kapot in het asiel", zegt Jennifer. "Dat was ook zo met hem."

! Trigger waarschuwing ! Een zeer donkere dag voor het team. Dit zijn niet de berichten waar wij het voor doen. Het is een stukje van ons werk wat niet vaak gezien wordt maar wel keiharde realiteit is. Vandaag is de dag dat wij onze Viper naar zijn laatste rust hebben gebracht. Met een verslagen gevoel delen wij jullie Viper zijn verhaal. Rust zacht lieve Viper.. 27-10-2019 - ☆21-12-2022☆

Twee jaar geleden kon Viper al niet zomaar ergens geplaatst worden. "Het was als het zoeken naar een speld in een hooiberg", zegt Jennifer. Maar nu was er geen beginnen meer aan. "Hij was niet alleen mentaal beschadigd, maar ook lichamelijk. Zijn hele strot was naar de getver, zijn keel was helemaal kapot en als hij een riem om had, moest hij heel erg hoesten."

Honden dumpen

Rick en Jennifer vinden het belangrijk hun verhaal te doen: "Mensen die zien nu onze Viper, maar elke dierenopvang heeft wel zo’n hond. Er zijn heel veel honden die in dezelfde situatie zitten." Rick vult aan: "We hebben het voor hem gedaan. Het is belangrijk dat dat wel zichtbaar is. Niet zomaar omdat we daar zin in hebben. De protocollen zijn gevolgd vanuit de dierenbescherming."

Omdat de hond is achtergelaten, is er ook aangifte gedaan bij de politie. "Dumpen is nooit een oplossing", zegt Rick. Hij denkt dat het lastig is om te achterhalen wie Viper heeft achtergelaten, maar heeft vertrouwen in het onderzoek.