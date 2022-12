Emma (8) verkoopt schilderij voor Kika: "Ik wil niet dat kinderen doodgaan aan kanker"

In de bieb van Krommenie hangt een schilderij van de 8-jarige Emma de Kock. Het is een kleurrijk abstract werk en het is te koop. De hoogste bieder krijgt het en de opbrengst gaat naar het goede doel. Emma wil dolgraag Kika, stichting Kinderen Kankervrij, steunen nadat ze een filmpje heeft gezien over een meisje dat doodgaat aan kanker. "Dat meisje zegt: 'Ik word een sterretje'. Ik wil niet dat kinderen sterretjes worden."

Emma met haar oma Marijke voor haar schilderij.

Het filmpje bij Klokhuis over het meisje met kanker liet Emma niet los. "Ik kon er soms niet van slapen en moest er steeds aan denken." Toen ze haar zevende verjaardag vierde in het atelier van haar oma bleef er veel verf over. Ze ging er mee aan de slag en maakte een schilderij waarvoor nu zo'n mooie bestemming is. De oma van Emma, Marijke Habernickel is een kunstschilder en heeft haar geholpen met het werk. "Emma wilde graag iets doen met het schilderij. We hebben ooit al eerder een actie gehouden voor de Cliniclowns. Dus stelde ik Kika voor. Dat ze kunnen blijven zoeken naar nieuwe medicijnen om kinderen te genezen." Tekst gaat door onder de video.

Emma wil graag iets doen voor kinderen met kanker. - NH Nieuws

Er is al op het schilderij geboden. Het eerste was 15 euro, maar nu ligt er al een bod van 100 euro op tafel. Van een advocatenkantoor in Zaandam. "Wie weet wat er allemaal nog komt aan biedingen", zegt oma Marijke hoopvol en vol trots geeft ze haar kleindochter een dikke knuffel. Het kunstwerk wordt tentoongesteld in De Bieb Krommenie tot eind dit jaar. Biedingen kunnen gestuurd worden naar [email protected]