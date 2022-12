Vennepse scholieren houden hart vast: overleeft hun school de kerst?

"Beste buren, tijdens de kerstvakantie zal het een stuk minder bedrijvig zijn rondom onze school. En, zoals u weet, is het precies dan dé tijd van het vuurwerk, dat meestal niet alleen tijdens de jaarwisseling wordt afgestoken", begint de brief.

Kapotte ruiten en afval

De leerlingen en de schoolleiding schakelen de hulp van omwonenden in omdat het schoolgebouw al ruim twintig keer vernield of beklad is. Kapotte ruiten, in de brand gestoken containers en afval op het schoolplein is geen uitzondering meer voor directrice Karin Koets. "Aangifte doen hoort inmiddels een beetje bij mijn werk, maar ik zou me liever met onderwijs bezig houden", vertelde ze eind september nog.