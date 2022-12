Slippen en glijden: badmintonners zijn spekgladde vieze vloer spuugzat

Ondanks de opgelopen temperaturen is het voor badmintonners van Martinus in Amstelveen nog steeds oppassen geblazen. Ze trekken al jaren aan de bel over de spekgladde vloer van de sporthal waar zij spelen.

In die hal aan de Jane Addamslaan in Amstelveen sporten overdag leerlingen van twee basisscholen. De badmintonners, die 's avonds aan de beurt zijn, hebben niet het gevoel dat de vloer ondanks het intensieve gebruik goed schoon wordt gemaakt. "Deze hoop stof lag er vorige week ook al", laat recreant Lucas Geusebroek aan NH Nieuws zien. Hij springt nu op de barricades voor een veilige sportomgeving. AmstelveenSport is verantwoordelijk voor de schoonmaak, maar volgens de club doet die instantie weinig om het probleem op te lossen. "Dit speelt echt al járen", vertelt Geusebroek. Hij durft niet meer voluit te gaan tijdens het spelen. "Het sportbedrijf zegt: 'we gaan ons best doen, maar de situatie verbetert niet en daar beginnen we nu echt wel genoeg van te krijgen."

"Voor hetzelfde geld kan je een paar weken niet spelen" Badmintonner Lucas Geusebroek

Medespeler Wai erkent dat zijn speelplezier op deze manier wordt vergald. "Je gaat niet voluit en als je voluit kan gaan, is het spel natuurlijk leuker." Ook vandaag zitten de schoenzolen weer vol met stof. Geusebroek is ook weleens onderuit gegaan op de spekgladde vloer. "Gelukkig verrek je dan niks, maar voor hetzelfde geld kan je een paar weken niet spelen." Tekst gaat verder

Martinus trekt begin deze maand op haar Facebookpagina aan de bel. "Martinus Amstelveen heeft 400 leden en huurt sporthal Jane Addamslaan 22 uur per week. Wat is ervoor nodig dat dit probleem eindelijk wordt opgelost?", klinkt de oproep aan AmstelveenSport. Om nog eens extra te benadrukken hoe vies het is, heeft de vereniging een aantal foto's van de ranzige vloer geplaatst. 'Geen commentaar' De badmintonners hebben inmiddels ook wethouder van sport Herbert Raat aangeschreven. Een oplossing lijkt er voorlopig nog niet te komen. Het sportbedrijf wil dan ook niet ingaan op vragen van NH Nieuws. "Geen commentaar vanuit AmstelveenSport over dit onderwerp", luidt de reactie. De spelers proberen inmiddels zelf oplossingen te bedenken om veilig te kunnen sporten. De kast met schoonmaakspullen zit op slot, dus vegen ze regelmatig de vloer met een geïmproviseerde wisser: een bezem met een handdoek er omheen. In de video hieronder laat Geusebroek zien wat de spelers nog meer hebben bedacht om niet uit te glijden.