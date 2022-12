Samen zingen, kerststallenexpositie en stampotdiner: zo vier jij kerst in regio Alkmaar

De Jacobuskerk in Akersloot heeft dit jaar meer dan 200 kerststallen opgesteld. Ze komen uit alle delen van de wereld en zijn achterin de kerk te bewonderen, schrijft Rodi. Er is bijvoorbeeld een kerststal uit 1903 te bekijken, die vroeger in de Jacobus school stond.

De Jacobuskerk wordt traditioneel tijdens kerst versierd met bloemen. Daar worden boeketten van gemaakt, kerstarrangementen of een stilleven. Iedereen is welkom in de Jacobuskerk, ingang Julianaweg Akersloot. De expositie is te bezoeken van 23 december tot en met 1 januari van 14.00 tot 16.30 uur. Op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag van 11.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

3. Vroeg uit de veren voor mis in kerk De Noord

In de Heilig Hartkerk in De Noord wordt weer om 5.00 een mis gehouden, meldt NHD. Vorig jaar werd de dageraadsmis voor het eerst gehouden, omdat er tussen vijf uur 's avonds en vijf uur 's ochtends geen mis mocht plaatsvinden.

Naast de Eurachristieviering op zondag 25 december van 5.00 uur tot 6.00 uur op kerstavond meer gelegenheden om kerst in te luiden, waaronder een peuterviering om 16.30 uur.