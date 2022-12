Harmonie Spaarnebazuin en vrijwilligers warmen zich op voor kerstzang in de Vijfhoek

Voor veel Haarlemmers is het kerst zingen in de Vijfhoek op Kerstnacht het 'mooiste begin van de kerst'. De kersttraditie kon door de coronamaatregelen twee jaar niet door gaan, daarom verheugen de leden van harmonie Spaarnebazuin en alle vrijwilligers zich dit jaar des te meer. "Zonder kerstnacht op het Nieuwe Kerksplein is het gewoon geen kerst."

Harmonie SpaarneBazuin speelt All I Want for Christmas - Stichting Kerstzang de Vijfhoek

Caroline (59) speelt al ruim 20 jaar mee met de harmonie Spaarnebazuin en is ook dit jaar samen met haar 'French Hoorn' op het Nieuwe Kerksplein weer van de partij. "We spelen naast de Nieuwe Kerk en wachten altijd de slagen van de kerk af. Zodra de laatste slag om middernacht heeft geslagen, zetten wij gelijk de kerstliederen in." Ze vindt het geweldig dat alles nu weer kan, zonder voelt het toch wel aan als een 'kaler begin' van de kerst.

Nog maar één nachtje slapen en dan is het weer zo ver: Kerstmis! Vaste prik voor veel Haarlemmers om met Kerstnacht naar het Nieuwe Kerksplein in de Vijfhoek te trekken. Daar verzamelen traditiegetrouw honderden mensen om samen en al zingend de kerst in te gaan.

In de voetsporen van haar vader speelt ook Irene (51) samen met haar klarinet al sinds mensenheugenis mee met de Spaarnebazuin. Ze beschouwd de harmonie zelfs een beetje als haar familie: "Heel veel leden spelen al jaren bij dit orkest en zo zijn er door de jaren heen hechte vriendschappen ontstaan." Het optreden op het Nieuwe Kerksplein met kerstnacht is daarbij de absolute kers op de 'kersttaart'.

Naast de harmonie, zijn er ook flink wat vrijwilligers op de been die zorgen voor een warme (alcoholische) versnapering. Sinds jaar en dag is Henk Meijer, eigenaar van restaurant In 't Goede Uur, dé chef van de glühwein. Al anderhalve week is hij bezig om de 'kruidige essence' van de warme wijn tot een perfectie te maken. Naar eigen zeggen de beste van de wereld.

Al 45 jaar traditie

John Booms (67) is als voorzitter van het organisatiecomité al ruim 18 jaar verbonden aan de kerstzang in de Vijfhoek. Door de jaren heen is het concept volgens hem niet tot nauwelijks veranderd. De kerstzang begon ooit spontaan, toen Max de Koning na een nachtmis in de kerk met zijn koorleden spontaan op het plein begon te zingen. "De basis daarvan is in 45 jaar tijd hetzelfde gebleven: wij zetten de muziek neer en zodra de harmonie begint met spelen, wordt er gezongen."

Gloria in Excelsis Deo

Door twee corona jaren kon de kerstzang niet plaatsvinden. Jammer, want een kerstavond zonder gezang in de Vijfhoek, dat was sinds het bestaan niet meer voorgekomen. De organisatie deed toen nog wel een poging de kerstzang alsnog te organiseren. Met de geldende voorwaarden van destijds bleek dat echter niet haalbaar: "De meest bijzondere voorwaarde was dat we niet mochten zingen, ja dan houdt het op."

Juist daarom kijkt John samen met de andere dertien vrijwilligers erg uit naar de 'knusse samenkomst' in de nacht van 25 december. Zijn favoriete liedje? Het slotlied 'Gloria in Excelsis Deo'. "Iedereen staat dan in het gloria te galmen, prachtig daar doen we het voor."