Voorzichtig: code geel voor mist en slecht zicht

⚠️ | In het westen en noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het @KNMI heeft #codegeel afgegeven. Ga je de weg op? Wees extra alert en pas je rijstijl aan. De mist verdwijnt in de loop van de ochtend. pic.twitter.com/Q47SQdA8EP

Op veel plekken is het grijs vanmorgen en is het rond de 8 graden. De mist zal in de loop van de ochtend wegtrekken. NH weerman Jan Visser vertelt op NH Radio dat het zonnetje dan door kan breken. "Het is geen onvriendelijk weer", zegt hij. "Vanmiddag nog af en toe zon en vanavond zijn er perioden met regen. Met de wind valt het mee." Het wordt rond de 9 a 10 graden.