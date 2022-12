Irene Schouten verkozen tot Sportvrouw van het Jaar; Klaver en zussen De Witte beste Sportploeg

Irene Schouten heeft vanavond de prijs voor Sportvrouw van het Jaar in de wacht gesleept. De Hoogkarspelse was met drie keer goud en een keer brons de absolute koningin van afgelopen Olympische Winterspelen in Peking. Schouten werd bij het NOC*NSF Sportgala in Amsterdam verkozen boven Suzanne Schulting en Annemiek van Vleuten.