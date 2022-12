Brand bij woonzorgcomplex in Berkhout, meerdere bewoners rook ingeademd

Bij Woonzorgcomplex De Berkenhof in Berkhout is vanavond in een keuken brand ontstaan. Meerdere bewoners hebben rook ingeademd en zijn in een ambulance gecontroleerd.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Op foto's is te zien dat er meerdere ambulances en een brandweer naar het woonzorgcomplex zijn toegekomen. Woningen op de eerste verdieping van het complex waren ontruimd. De bewoners werden opgevangen op de gesloten afdeling. Inmiddels zijn ze weer terug naar hun woning.

De brandweer had de brand snel onder controle. Een magnetron die in brand was gevlogen in een aanleunwoning zou de oorzaak zijn geweest.