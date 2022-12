Skatebaan op initiatief van Siep (12) geopend in Wijk aan Zee

Een feestelijke dag in Wijk aan Zee vandaag: Siep Durge heeft het nieuwe skatepark aan de Zeeweg geopend. Nadat hij drie jaar geleden een actie startte om een skatepark te laten verrijzen is het nu eindelijk zo ver. Dat voelt fijn, zegt de twaalfjarige. "Iedereen heeft al drie jaar goed gesteund dus het is heel leuk nu."