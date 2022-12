Twee overvallen binnen één maand bij Aldi in Purmerend

Nog geen maand geleden werd de Aldi aan de Poelstraat in Purmerend overvallen en vanavond was het weer raak. De politie is nog op zoek naar de overvaller.

Er wordt door de politie op dit moment gezocht naar een man van rond de 20 á 25 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur en is zwart gekleed. Of de man iets heeft buit gemaakt, is nog niet bekend.



Niemand raakte gewond bij de overval. Of de verdachte van deze overval mogelijk ook betrokken is bij de overval van eerder deze maand, is niet duidelijk.