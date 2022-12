Wethouder reageert op Kerstverlichtingsrel: "Fijn dat we handhavers hebben"

Wethouder Melanie van der Horst vindt niet dat de gemeente overdreven heeft gereageerd op de kerstverlichting die op de brug in Ransdorp hing. Volgens haar kwamen er namelijk meerdere meldingen binnen.

VVD-raadslid Daan Wijnants vroeg vanmiddag opheldering over de kerstverlichtingsrel. "Is dit nu wel proportioneel? Het gaat om een groep bewoners die een brug hebben versierd met kerstverlichting om een beetje verlichting in donkere dagen te creëren. Daar wordt dan direct een handhaver op af gestuurd. En die constateert kennelijk op basis van gemeentelijke regels dat er sprake is van energieverspilling, je mag het niet vastmaken aan gemeentelijke objecten."

Van der Horst zei dat er regels zijn voor de openbare ruimte en dat het 'best logisch' is dat er niet zomaar van alles opgehangen mag worden. "Het is natuurlijk ook fijn dat we handhavers hebben die regels handhaven. Zeker als er meldingen over komen. Want dat was hier het geval. De handhavers zijn niet de stad afgegaan op zoek naar kerstverlichting, maar er kwamen meldingen van mensen die er last van hadden."

Ze vond niet dat de regels aangepast moeten worden vanwege deze kwestie, omdat bewoners ook vooraf met de gemeente kunnen overleggen over dit soort initiatieven. Wijnants probeerde haar vervolgens tot een oordeel te ontlokken: "Op dit specifieke punt zou ik ook wel tegen de mensen in Ransdorp willen zeggen: de gemeente kan echt wel een stuk beter en ik denk dat de wethouder dat eigenlijk ook wel een beetje vindt, toch?"

"Het is best moeilijk om op een individuele casus in te gaan als je de achtergrond niet kent", reageerde Van der Horst. "En dat als iemand een melding doet over overlast, dat de heer Wijnants daar eigenlijk niet serieus over nadenkt in dit geval. Terwijl hij als het gaat om andere meldingen van overlast hier ook komt staan en vraagt waarom de gemeente niet heeft opgetreden. Ik vind dat toch een beetje arbitrair." De kerstverlichting waar het om ging:

De brug met kerstverlichting.