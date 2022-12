19 voorkeurslocaties gevonden voor vestigen arbeidsmigranten na onderzoek gemeentes

Buitenlandse werknemers in West-Friesland

De buitenlandse werknemers die werkzaam zijn in West-Friesland komen voornamelijk uit Polen. Dit geldt voor circa 70% van de buitenlandse werknemers werkzaam in de regio. De verwachting is dat de komende jaren steeds meer een verschuiving plaatsvindt richting andere herkomstlanden, waaronder voornamelijk Roemenië. De belangrijkste sector waar buitenlandse werknemers in de regio werken is de landbouw en visserij. Dit aandeel is aanzienlijk groter dan het gemiddelde van Nederland. Van de buitenlandse werknemers in de regio werkt 25% via een uitzendbureau, met name in de logistiek, tuinbouw, voedingsindustrie, metaalindustrie, landbouw en transport. Daarnaast vormen ook de groot- en detailhandel belangrijke werksectoren voor buitenlandse werknemers in de regio West-Friesland. Jaarlijks is er is in juli een ‘zomerpiek’ van het aantal werkzame buitenlandse werknemers in de regio.