Terugblik op 2022: Dilara mept dreigende jongens uit treincoupé om Victor te beschermen

Dinsdagochtend 14 juni. Ik maak zoals op veel ochtenden een standaard rondje langs verschillende social (nou ja, wat je sociaal noemt) media om op de hoogte te blijven en te kijken of ik iets kan meenemen in onze berichtgeving. Ik zie een klein berichtje van de 22-jarige Victor, die op Twitter schrijft over een vervelend incident de avond ervoor in de trein van Amsterdam Sloterdijk naar Zaandam. Ik probeer met hem in contact te komen en via via lukt het me om zijn nummer te krijgen.

Aan de telefoon vertelt hij het hele verhaal. Hij zit rustig op zijn telefoon te kijken in een treincoupé als hij wordt belaagd door vier jongens die net zijn opgestapt. Eerst hebben die ruzie met elkaar. Eén van de jongens valt in de duwpartij erna tot twee keer toe op de schoot van Victor. Hij grijpt de pols van de jongen: 'Doe eens normaal!' Plots is de ruzie tussen de jongens vergeten en is hij het mikpunt.

Vrouw grijpt in

Al scheldend en dreigend komen ze om hem heen staan en iedereen in de coupé heeft het gevoel: dit gaat mis. Dan gebeurt het onwaarschijnlijke: opeens staat een jonge vrouw op met een grote schreeuw: 'Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig vriend?!'. Ze beschermt Victor door naar ze te schreeuwen, te slaan en te schoppen. Ze werkt alle vier jongens zo de coupé uit, waarna die uitstappen in Zaandam waar de trein inmiddels is aangekomen.

Zo onder de indruk van het incident vergeet Victor zijn heldin te bedanken en hij stapt uit. Een dag later gaat hij op zoek via een berichtje op Twitter. Het lijkt een lastige zoektocht, want zowat het enige wat hij weet is dat ze Dilara heet. Het artikel dat ik erover schrijf wordt massaal gedeeld via onze kanalen en ook opgepakt door andere media. De enorme hoeveelheid reacties is voor Victor maar ook voor mij wat overdonderend.