College akkoord: drie windturbines van 200 meter hoogte bij Noorder IJplas

"Het voorlopig standpunt van college is om positief te adviseren over het voorkeursalternatief van de initiatiefnemers: de turbines 1, 2 en 4 met een tiphoogte van 200 meter zijn haalbaar bij de Noorder IJplas", schrijft wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) in een brief aan de gemeenteraad. "Bij deze turbines zijn er geen onaanvaardbare risico’s voor gezondheid en natuur, alsmede zijn er geen grote milieu-gevolgen op de woningbouwopgaven."

Het geluid zou binnen de normen vallen. Voor de zogeheten slagschaduw op woningen aan Zijkanaal H wordt de 'near to zero-benadering' gebruikt. "Op zonnige dagen betekent dat de turbines stilgezet worden zodra slagschaduw op de woningen komt. Op bewolkte dagen kan er door een tijdelijke opening in het wolkendek kortstondig wel slagschaduw ontstaan. De hoeveelheid additionele stilstand die hiervoor veroorzaakt wordt is maximaal 1 procent", aldus Pels.