Honderden vissen zijn de afgelopen dagen gestorven in de sloot naast de Westerweg in Purmerend. Medewerkers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn vandaag bezig om ze uit het water te halen. Leden van de Hengelsportvereniging Purmerend en Sportvisserij MidWest Nederland voorkwamen dit weekend dat er nóg meer vissen zouden sterven.

"We kregen melding van een actief lid van de vereniging. Er lagen honderden tot duizenden vissen aan de oppervlakte (en onder het ijs, red.), voornamelijk karpers", vertelt secretaris Joey Verf over hoe de reddingsactie begon. Er werd namelijk direct actie ondernomen. "Er lagen nog vissen naar adem te happen. Daar hebben we nog een groot deel van kunnen redden, zo'n tweehonderd vissen." Daarnaast werd er dit weekend al veel dode vis opgeruimd. "We hebben zo'n zestig tot honderd kilo kunnen afvoeren, maar de mannen in het water kregen het te koud. Toen moesten we afbreken." Hieronder zie je hoe de medewerkers van het Hoogheemraadschap de vissen opruimen. Tekst loopt door onder de video.

Het stinkt naar dode vis in Purmerendse sloot: emmers vol opgeruimd

"Het is een rotgezicht", zegt Marko Cortel met een bedrukt gezicht. De woordvoerder van het hoogheemraadschap spreekt van een 'enorme vissterfte' en durft nog geen definitieve uitspraak te doen over de oorzaak van het overlijden van de vissen. Op verschillende plekken in de provincie zijn er dode vissen aangetroffen, maar niet zo grootschalig als hier. Hij kan wel vertellen dat vissen normaal gesproken tijd nodig hebben om te wennen aan de overgang naar de winter. "Wij hebben het idee dat die omslag van lauw naar koud weer heel snel is gegaan, dus dat de vissen eigenlijk nog niet klaar waren voor de winter." Waarom dan in deze sloot wel dode vissen drijven en aan de overkant niet, dat moet onderzocht worden. Tekst loopt door onder de foto's.

Het rottige is, zegt Cortel: "Je bent altijd te laat. Op het moment dat ze dood zijn is er niks meer aan te doen. Dan zijn we wel erg blij dat al die vrijwilligers de helpende hand toesteken en hebben geholpen met opruimen." Secretaris Verf van de hengelsportvereniging sluit zich daarbij aan: "De vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat het niet van kwaad tot erger is gegaan en dat er toch nog veel vissen gered konden worden."