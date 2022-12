'Bom' bij Alkmaarse rechtbank blijkt speelgoedauto, Heerhugowaarder (39) opgepakt

De bommelding die vanmorgen de rechtbank van Alkmaar op z'n kop zette, lijkt afkomstig te zijn van een 39-jarige man. De Heerhugowaarder was aanwezig bij een zitting en had een grote doos bij zich: "De man heeft na de rechtszaak zelf geroepen dat daar explosieven in zouden zitten", vertelt Erwin Sintenie van de politie. Het bleek uiteindelijk loos alarm. De Heerhugowaarder is opgepakt voor bedreiging.

De grote doos was de beveiliging van de rechtbank aan de Kruseman van Eltenweg al opgevallen. De doos was ingepakt met cadeaupapier en paste niet op de bagageband waar tassen en andere bagage wordt gescand. "Het pakket is uitgepakt en onderzocht", vertelt politiewoordvoerder Sintenie. "Het bleek te gaan om een trapauto van 60 bij 90 centimeter waar een kindje in kan zitten". "De doos zag er niet gevaarlijk uit en mocht mee naar binnen", vertelt Ellen van der Lem van de rechtbank Noord-Holland. Pas na de zitting heeft de Heerhugowaarder de doos laten staan in de zaal en gedreigd dat er een bom in zou zitten. "Toen zijn bij ons alle alarmbellen afgegaan. Er was op dat moment voldoende aanleiding om uit voorzorg het gebouw te ontruimen." De evacuatie verliep volgens medewerkers zonder paniek: Tekst loopt door onder de video.

Uiteindelijk moesten zo'n 150 mensen naar buiten. Zij konden in de kantine van het Horizon College terecht voor een kop koffie en wat warmte. Vijf gedetineerden, die in het cellencomplex van de rechtbank zaten, zijn naar het nabijgelegen politiebureau gebracht. Nadat de doos met de speelgoedauto nog een keer is onderzocht werd duidelijk dat het loos alarm was. De medewerkers konden rond 11.30 uur weer naar binnen. NH Nieuws sprak daarover met beveiligingsadviseur Jan Peereboom (op dat moment was nog niet duidelijk wat er in de verdachte doos zat). Tekst loopt door onder de video.

Waarom de opgepakte Heerhugowaarder bij de rechtbank was, wordt niet bekend gemaakt. Ook is niet duidelijk waarom hij gedreigd heeft met een bom. De man zit vast.