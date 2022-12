Kerststol op? Dit kun je de komende dagen in West-Friesland ondernemen

Kerst bestaat vaak uit veel lekker eten en familiebezoek. Maar wat als je dat achter de rug hebt en erop uit wilt? Dan kun je in West-Friesland terecht. Zie hier wat er te doen is deze dagen.

Kerstcross Opmeer - NH/ Matthijs Gemmink

In Enkhuizen kun je naar Sprookjeswinterland. Het park, Sprookjeswonderland, is omgetoverd naar winterse sferen. Er staat een 15 meter hoge kerstboom en sfeerlichtjes en honderden lantaarntjes zorgen voor een winters schouwspel. Je kunt meezingen met de bewoners van 'Berenwinterland' of naar de huiskamer van de Kerstman. Op Tweede Kerstdag kun je alle aangegeten kilo's er weer aflopen tijdens de Kerstcross in Opmeer. Er zijn allerlei afstanden. Kinderen, wandelaars, minder ervaren lopers en wedstrijdlopers kunnen zich aan de start melden. Ook wordt er gestreden om het Noord-Hollands Crosskampioenschap. Burgemeester Van den Hengel zal het startschot geven bij de 800 meter voor kinderen. Zin in een ritje met de trein? Dan kun je Kerst Express overwegen. Op de Museumstoomtram rijdt deze vakantie een kerstman en kerstvrouw mee. Er is een puzzeltocht voor de kinderen en ze kunnen ook een cadeautje krijgen.

Op de Roode Steen wordt er al een week lang geschaatst op de kunstijsbaan aldaar. Ook tijdens Eerste en Tweede Kerstdag is deze schaatsbaan geopend. Heb je behoefte om ergens knus binnen te zitten? Dan kun je naar de Kerstmatinée in Huis Midwoud, op Eerste en Tweede Kerstdag. Onder de naam Stille Sneeuw worden er allerlei antieke kerstfilms vertoond, afgewisseld met live muziek. Voor de bezoeker is er een glaasje glühwein. In Het Groene Kerkje in Lambertschaag is maandagmiddag een kerstconcert. Het trio Merain speelt kerstmuziek uit onder andere Ierland, Frankrijk, Duitsland, maar ook Zuid-Amerika, Zweden en het Midden-Oosten.

Overdekt schaatsen op de Roode Steen - Schaatsbaan Roode Steen