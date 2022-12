Gemeente 'steelt' plannen Marktgebouw van ondernemer en schrijft aanbesteding uit

Grondeigenaar Paul Bakker uit Nieuw-Vennep is woest sinds hij hoorde dat het gemeentebestuur van start gaat met de aanbesteding van het marktgebouw. Het zou volgens velen een impuls zijn voor het dorpscentrum, maar Bakker beticht de gemeente van plagiaat. Hij was tenslotte al jaren in onderhandeling met de gemeente, tot hij volgens hem ineens niets meer van ze hoorde.

"We zijn er met die grondeigenaar niet uitgekomen”, geeft wethouder Marjolein Steffens-Van der Water als reden. “En dus bouwen we om zijn grond heen en wordt het Marktgebouw 400 vierkante meter minder groot", vertelt zij in de lokale krant HC Nieuws . De wethouder zou in de afgelopen periode meerdere pogingen hebben gedaan om met Paul Bakker in contact te komen: "Maar telkens kregen we nul op ons rekest."

"Ik ben laaiend", reageert hij vandaag op het nieuws over de plannen van een marktgebouw in het dorpscentrum. Het is een nieuwe aflevering in de soap rondom het verloederde centrum van Nieuw-Vennep.

"Ze liegt dat ze barst. Ze heeft mij nog nooit gebeld of gemaild", reageert Bakker vandaag. Al jaren zijn de ondernemer en de gemeente in onderhandeling over dit stuk grond in het centrum van Nieuw-Vennep. Eerst was het Bakkers plan om op de veelbesproken locatie een marktgebouw te bouwen: "Ik zou daarvoor het naastliggende stuk grond van de gemeente moeten kopen, maar dat moest volgens hen via een Europese aanbesteding."

Reactie verantwoordelijk wethouder Marjolein Steffens:

We betreuren het dat de heer Bakker niet heeft gereageerd op onze berichten en nu via de media zijn verhaal doet. De gemeente heeft wel degelijk pogingen ondernomen om contact te krijgen met de heer Bakker. Onder meer via (aangetekende) brieven en e-mails. Eind vorig jaar zijn er ook gesprekken met hem gevoerd, een keer met de wethouder die toen verantwoordelijk was voor de Nieuwe Kom. Kort geleden is hij in een email gewezen op de publicatie van de aanbesteding.

De beschuldigingen van plagiaat legt de gemeente naast zich neer. De hoogte van het Marktgebouw en de toren zijn namelijk vastgelegd in het bestemmingsplan uit 2010 en de richtlijnen voor het uiterlijk en de zogenoemde alzijdigheid ( = vier voorgevels) is als eis vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan van juni 2010.