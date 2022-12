Wat lag er onder het zand in 't Zand? 'Restanten van unieke boerderij gevonden'

Op de hoek van de Korte Bosweg en de Koning Willem II-weg begonnen de archeologen maandagochtend met frisse moed aan hun zoektocht. Gehoopt werd dat ze restanten van de 17e-eeuwse boerderij of zelfs voorwerpen uit Romeinse tijd of het stenen tijdperk zouden vinden en na een aantal dagen stuitte de onderzoekers op iets bijzonders.

"We hebben uiteindelijk de onderzijde van een kelder gevonden die hoort bij een stolp", vertelt archeoloog en projectleider Sander Gerritsen. Dat bestond uit wat liggende planken met daarop puin van baksteen en plavuizen. "En mogelijk nog een aanzetje tot de trap naar beneden", vervolgt de archeoloog.

De archeologen zijn blij met de vondsten, want dit is niet een stolpboerderij zoals we hem tegenwoordig nog kennen. "De boerderij die hier stond, is de enige in zijn soort, en is ook nooit herbouwd", vertelde Jasper Leek van Archeologie West-Friesland eerder tegen NH Nieuws.

