84-jarige man uit Wijdenes op slinkse wijze van ruim 80.000 euro beroofd

Een man van 84 uit Wijdenes is maandagavond op slinkse wijze beroofd van zo'n 80.000 euro. Het slachtoffer dacht met een medewerker van de bank in contact te staan en gaf uiteindelijk zijn bankpas en pincode mee aan twee nepagenten, die bij hem aan de deur kwamen.

Foto ter illustratie - Adobe Stock

De man werd slachtoffer van spoofing, een vorm van oplichting. Het telefoonnummer van de bank klopte, dus het vertrouwen was gewekt. De mededeling dat er een inbraakpoging was geweest op zijn bankrekening, deed de rest. Vervolgens werd hij tussen 19.00 en 20.00 uur op de Kerkbuurt in Wijdenes bezocht door twee mannen, die zeiden van de recherche te zijn. Nadat hij pinpas, pincode en de reader had meegegeven, werd zijn rekening leeggehaald.

De politie is op zoek naar twee mannen, maar er is nog niemand aangehouden. Ook zoekt de politie getuigen en camerabeelden. Daarnaast waarschuwt het voor dergelijke praktijken. "Helaas zien we dit soort gevallen vaker, waarbij de daders het vaak gemunt hebben op oudere slachtoffers. Natuurlijk gaan we achter deze daders aan, maar we willen vooral blijven waarschuwen. Oplichters zijn slim, maar ze hebben altijd middelen nodig om tot het geld te komen. Een pincode, bijvoorbeeld", weet Derk Burger. "Daarom is onze boodschap ook: nooit geven. Iemand van de bank kan niet om je pincode vragen en iemand van de politie komt je pinpas niet halen. Nooit."