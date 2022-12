De Peiling: Heb jij ooit iets gewonnen in de loterij?

De kans dat je geraakt wordt door de bliksem is drie keer groter dan de kans op de hoofdprijs in de Oudejaarsloterij. Toch worden jaarlijks zo'n zeven miljoen Oudejaarsloten verkocht. Kennelijk hopen we tegen beter weten in dat we toch een prijsje pakken. Heb jij ooit weleens wat gewonnen in de loterij?

De Oudejaarsloten gaan ook dit jaar weer als warme broodjes over de toonbank. Met een glas champagne, een oliebol en een staatslot in de hand duiken veel Nederlanders het nieuwe jaar in. Want meedoen in de Oudejaarsloterij is voor veel Nederlanders traditie, al weten ze dat een grote prijs winnen er waarschijnlijk niet in zit.

Kans op een parel vinden is 478 keer groter

De kans dat je met de jackpot er vandoor gaat, is enorm klein, meldt RTL Nieuws. De kans dat je door de bliksem wordt geraakt is bijvoorbeeld drie keer groter, een parel vinden in een oester 478 keer groter en binnen drie keer de juiste pincode van een gevonden pinpas raden is 2.142 keer groter.

Toch houden we hoop, want wie weet, win je wel een enorme prijs. Het bedrag van de PostcodeKanjer staat dit jaar op 58,9 miljoen. De jackpot van de Staatsloterij, die op oudejaarsavond wordt uitgereikt, staat op 30 miljoen euro.

Heb jij al loten in huis? En heb je ooit weleens wat gewonnen of vis je altijd achter het net? Laat het ons weten!