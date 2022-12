Bommelding bij rechtbank Alkmaar blijkt vals: "Iedereen kan weer naar binnen"

"Het pand is weer veilig verklaard. De zittingen zullen weer aanvangen." Dat zegt een rechtbankwoordvoerder tegen NH Nieuws zojuist. Volgens een beveiligingsadviseur van de rechtbank ging het 'om een melding van een verdacht object'. Maar wat er precies gebeurd is, wordt nog uitgezocht.

Medewerkers die ontruimd zijn vertelden aan onze verslaggever dat het om een "serieuze bommelding" ging. "Er ging een 'slow whoop' af en iedereen het pand moest verlaten." Bij het naastgelegen Horizon College werd iedereen opgevangen.

Volgens een woordvoerder gaat het om meer dan honderd mensen. Naast zittingszalen heeft de rechtbank in het pand kantoren en een kantine, maar ook een cellenblok waar gedetineerde verdachten hun voorgeleiding afwachten. "Gelukkig is woensdag niet de drukste dag qua zittingen in Alkmaar."