Keuze van Kenniphaas: Egmonds bekendste fotograaf deelt zijn mooiste plaatjes

Weer of geen weer, Sjef Kenniphaas (67) is elke ochtend op het strand van Egmond aan Zee te vinden, onafscheidelijk van zijn fotocamera. Met de foto's die hij maakt, is hij een van de hofleveranciers (inmiddels 1.500) van afbeeldingen bij weerberichten op televisie. Maar hij legt niet alleen maar weersomstandigheden vast. NH Nieuws vroeg Sjef om zijn mooiste prenten van 2022.

Sjef Kenniphaas - NH Nieuws/ Maaike Polder

Dagelijks is Sjef op het strand te vinden. "Ik móet lopen vanwege mijn been", legt hij uit. Zijn onderbeen raakte hij bijna kwijt bij een ernstig ongeval bij de Hoogovens waar hij vroeger werkte. "Het zit nu vol littekens. Door elke dag te bewegen hoopt het vocht niet op." Nooit zonder camera Inmiddels woont hij 32 jaar in het kustdorp, maar het strand, de zee, golven en wolken gaan nooit vervelen. "Ze zijn elke dag anders. En dat leg ik vast. Want die camera gaat altijd mee. Je zal zien dat als ik 'm een keer niet mee heb er gelijk wat leuks gebeurt. Zoals met die gapende zeehond." (Tekst gaat verder onder foto)

Gapende zeehond - 3 september 2022 - Foto: Sjef Kenniphaas

"Ik kreeg die zeehond in het vizier toen ik het bereik van een nieuwe camera aan het uitproberen was. Dat beest zat zo'n 200 meter ver op zee en bleef daar heel rustig 'zijn ding doen'. Meestal zijn zeehonden snel weer onder water, maar ik kon wel veertig foto's maken." Zeehonden spot je volgens Sjef alleen in de ochtend en vooral niet in het hoogseizoen. "Ze horen alles en zoeken juist rust. Net zoals ik tijdens mijn wandelingen. Heerlijk. Niemand die me wat doet, lekker in het zonnetje, een beetje gapen. Precies die zeehond. Ik word heel blij van deze foto." (Tekst gaat verder onder foto)

Maan versus vliegtuig - 14 november 2022 - Foto: Sjef Kenniphaas

"Het was helder weer boven zee en dan kan je heel mooi de kraters op de maan fotograferen. Ik vind dit een heel geslaagde foto, ook omdat er iets gebeurt als je er een tijdje naar kijkt. Het vliegtuig vliegt natuurlijk van je af, maar als je langer kijkt, lijkt 't als of 'ie naar je toe komt of naar beneden valt." Ook de foto hieronder geeft wat Sjef betreft een mooi - vertekend - beeld. "Dit speelde zich 400 tot 500 meter ver op zee af. Het lijkt een reddingsactie, maar die kotter heeft er helemaal niets mee te maken." Tekst gaat verder onder foto.

Reddingsactie? - 15 mei 2022 - Foto: Sjef Kenniphaas

"Dit was een oefening van de KNRM met het op snelheid van boord halen van personen. Die kotter lijkt op de foto even groot als de reddingboot, maar is in werkelijkheid vele malen groter. Die lag dus nóg verder wet op zee. Dat optisch bedrog vind ik leuk." Maar net zo goed kan Sjef zich vermaken met 'macro' opnames. "Dat deed ik al als jonge jongen. Mijn vader was imker en daar kon ik heel makkelijk bijen vinden om van heel dichtbij vast te leggen. Maar die pluizen van een paardenbloem. Ik vind het prachtig." (Tekst gaat verder onder foto)

Pluis - 6 mei 2022 - Foto: Sjef Kenniphaas

Voorlopig hangt Sjef zijn camera nog niet aan de wilgen. "Zolang ik het kan doen, blijf ik het doen. En het is ook fijn dat er zoveel mensen blij worden van mijn foto's. Dat lees ik met plezier terug in de reacties als ik ze deel ze op social media. Daar doe ik het voor." Dat zijn foto's zo gewaardeerd worden, ook in zijn eigen dorp, blijkt uit de prijs die hij deze maand won met de 'Beste foto van het Jaar', uitgereikt door het Egmonds weekblad Dorpsgenoten. "De vak- en publieksjury waren unaniem", aldus de uitgever Remy Beukers. Met de weerfoto's op televisie gaat het ondertussen ook heel voorspoedig. Vorige week werd nummer 1.500 gebruikt in het weerbericht.

1500ste weerfoto op televisie - Foto: Sjef Kenniphaas