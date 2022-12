Deal Enkhuizerzand: ontwikkelaar koopt zwembad en deel openbaar gebied voor zomer af

De gemeente en projectontwikkelaar Europarcs hebben nieuwe afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het veelbesproken recreatiegebied Enkhuizerzand. Zo neemt Europarcs het zwembad over van de gemeente, en moet een deel van het openbaar gebied met strand en ligweides nog voor de komende zomer klaar zijn. "Er komt een heel mooi recreatiegebied voor de Enkhuizers", aldus wethouder Jan Franx.

"We zijn met een heel team bezig geweest en hebben veel werkt verricht", legt wethouder Jan Franx uit. "Er is veel gesproken en het is echt niet makkelijk geweest. Het is niet zo dat je bij elkaar gaat zitten en dan maar even wat afspraken op een papiertje zet. Maar ik ben heel blij dat er voor de Enkhuizers nu een mooi recreatiegebied komt."

"We zijn in de afgelopen jaren elkaar wel eens uit het oog verloren waar dit project nou om ging, namelijk het recreatiegebied beter maken voor Enkhuizen. Dus daarom vonden we het ook tijd om daar wat van te laten zien. Dus ik ben blij dat we daar nu afspraken over hebben gemaakt", aldus Europarcs-directeur Andries Bruil.

Maar inmiddels is het herstelplan dat moest worden doorgevoerd na de uitspraak van de Raad van State akkoord bevonden. En ondertussen hebben de gemeente en Europarcs uitgebreid met elkaar gesproken over het maken van nieuwe afspraken.

Het herstelplan wat nodig was om verder te gaan werd gisteren door de gemeenteraad aangenomen. In de weken ervoor is door de gemeente en Europarcs flink onderhandeld over het vervolg van het project.

Ambitieus omdat er waarschijnlijk pas in april begonnen kan worden met de werkzaamheden omdat tot die tijd de natuur niet mag worden verstoord. In een interview met NH Nieuws zei Europarcs-directeur Andries Bruil eerder nog dat het strand met de een kustboog (zie het plaatje hierboven) essentieel was voor het openbaar gebied. "Want anders spoelt alles wat je aanlegt met hoog water of storm weg. Het is de ruggengraat van het gebied", zei hij toen.

Maar ondanks dat Rijkswaterstaat zich nog moet buigen over een vergunningsaanvraag voor de kustboog willen de gemeente en de ontwikkelaar daar niet op wachten. "Er komt sowieso een volwaardig strand met ligweides en met alles erop en eraan. En als het zand wegspoelt, wordt dat weer aangevuld", legt de wethouder uit.

Ambitieuze planning

De planning klinkt behoorlijk ambitieus. "Dat is het ook. Het hangt van twee dingen af: of we vergunningen moeten aanvragen en de beschikbaarheid van bouwpersoneel. Want zoals iedereen weet zijn die moeilijk te krijgen. Maar we gaan er vanuit dat er in ieder geval een mooi strand zal liggen", legt Bruil uit.

Tekst gaat verder onder de foto.