Wat doen we met Kerst? Hier 5 schitterende tips van de Culture Club redactie

Wekelijks komt de Culture Club-redactie van NH Nieuws met leuke uitgaanstips voor de komende week; optredens, evenementen of andere culturele gebeurtenissen in de provincie die je niet mag missen. En omdat het Kerst is, hebben we nu vijf leuke tips voor de Kerstdagen.

Kersttip 1: Zuiderzeelicht in Enkhuizen

Wandel in de avonduren door de sfeervol verlichte straatjes van het buitenmuseum en laat je meeslepen door het ontroerende verhaal over hoop, liefde en verlies. Kijk wat zich achter de ramen van de huisjes afspeelt en volg de bewoners van Durgerdam op hun zoektocht naar de verdwenen ijsvissers. Een winterse beleving via licht, beeld en geluid voor jong en oud.

Toen de zee van ijs was is de vierde editie van Zuiderzeelicht en gaat over het waargebeurde verhaal van drie Durgerdammer vissers: Klaas Bording en zijn twee zonen, Klaas (jr) en Jacob. In de winter van 1849 gaan zij de bevroren Zuiderzee op om vis te vangen. Tijdens het botkloppen slaat het onheil toe. Het ijs breekt en de mannen raken los van het vaste land. Veertien dagen lang drijven ze onder barre omstandigheden op een ijsschots rond over het steenkoude water van de Zuiderzee. Ze dobberen langs Marken en Enkhuizen, maar niemand die ze hoort of ziet. Bezoek Zuiderzeelicht en ontdek de afloop van dit ijskoude verhaal in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is te bezoeken van zondag 18 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023 tussen 17.00 en 22.00 uur, met uitzondering van 24, 25 en 31 december en 1 januari in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.