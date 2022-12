Duizend nieuwe flexwoningen voor starters en statushouders in regio Alkmaar

Exploderende huizenprijzen en een tekort aan sociale woningen: de nood in regio Alkmaar is hoog. Het aanbod van geschikte woningen is volgens gemeenten op dit moment onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Voor starters, jonge gezinnen en statushouders kan de ontwikkeling van voldoende flexwoningen een tijdelijke oplossing zijn.

"Het Kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld en de Taskforce versnelling in het leven geroepen. Samen met het ministerie stellen we een globale planning op om deze duizend flexwoningen te realiseren", zegt de Castricumse wethouder Paul Slettenhaar.

Verdeling flexwoningen

De regio Alkmaar wordt gevormd door de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Onduidelijk is nog hoe de flexwoningen over de gemeenten worden verdeeld en om welke locaties het gaat. Dat wordt de komende tijd onderzocht.

In maart werden in de gemeente Castricum bij het station 47 containerwoningen geplaatst. Brian de Goede (24) is een van de bewoners. "Ik heb het geluk gehad dat ik hier terecht kon, maar het heeft wel even geduurd. Het is klein, maar het is beter dan niks."

Statushouder Mohamed Aljnidi uit Syrië woont een verdieping boven Brian. Ook hij is dankbaar voor de tijdelijke oplossing, vertelde hij eerder tegen NH Nieuws. "In het asielzoekerscentrum zaten we met veel mensen in een kamer. Ik heb nu meer privacy en voel me vrijer."