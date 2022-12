Garagehuur van 97 naar 299 euro per maand: "We kunnen dit niet betalen"

Door de verkoop van woningcorporatie Ymere van twee parkeergarages in de Haarlemmerbuurt in Amsterdam zien huurders hun maandelijkse kosten stijgen van 97 naar 299 euro in de maand. Wie zijn auto nog in de garage wil zetten, zal vanaf januari het driedubbele moeten betalen. "Dat het allemaal mag, dat het allemaal kan. Ik begrijp er helemaal niks van."

Grote onvrede onder de huurders van twee parkeergarages in de Haarlemmerbuurt. Nu de huurkosten plotseling fors stijgen, weten sommigen niet hoe ze dit financieel moeten bolwerken. Zo ook Hans Rison, die al bijna 40 jaar een plek bezit. "Ik heb alleen een AOW'tje. Dat bedrag kan ik niet ophoesten." Door de prijsstijging zag Rison zich genoodzaakt een andere parkeerplek te zoeken. Die heeft hij inmiddels gevonden met een plek in Amsterdam-Noord.

Door de verkoop van de parkeergarages ziet ook Dennis Hoenson, eigenaar van kledingwinkel Hoenson aan de Haarlemmerdijk, het somber in. "Ik denk dat we hier al zo'n 35 jaar staan. We hebben nooit problemen gehad financieel en nu opeens wel. 200 euro erbij is echt veel te veel."

In een reactie laat woningcorporatie Ymere weten dat het verhuren van een parkeergarage niet de kerntaak is van een woningcorporatie en dat de parkeerplaatsen niet gekoppeld zijn aan een woning. Het is dan ook aan de nieuwe eigenaar welke prijs zij willen hanteren.

De twee garages die samen een capaciteit van 99 auto's kunnen vullen, zullen vanaf januari 2023 voor het driedubbele worden verhuurd. Uit 'coulance' mogen we een maandje langer staan voor het oude bedrag, vertelt Rison, met een verbeten gezicht. "Ik voel me in de maling genomen."