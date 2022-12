Ziggo Dome genomineerd voor prijs beste internationale muziekhal

De Ziggo Dome is door vakblad Pollstar genomineerd voor ' International Venue Of The Year'. De muziekhal gaat de strijd aan met een aantal grote namen in de muziekwereld. Eind februari wordt de winnaar bekendgemaakt.

De Ziggo Dome moet het onder andere opnemen tegen The O2, de Royal Albert Hall en het Wembley stadion in Engeland. Ook de Movistar Arena in Colombia, de Scotiabank Arena in Canada en het WiZink Center in Spanje maken kans op de prijs.

Het afgelopen jaar kwamen er aantal grote artiesten langs met hun tournees in de Ziggo Dome. Zo stonden onder andere Ed Sheeran, Pearl Jam, Harry Styles en Billie Eilish in de muziekhal. Fans stonden dagenlang in de rij om hun idolen van dichtbij te kunnen zien.

De Pollstar Awards zijn in de muziekbranche bekende prijzen. Er zijn categorieën voor de beste tournees, beste festivals en promotors. De genomineerden voor deze awards zijn geselecteerd door een anonieme groep van promotors, agenten, managers en anderen werkzaam in de branche. Op 23 februari worden de winnaars bekend gemaakt tijdens de 34e editie van de prijsuitreiking in Los Angeles.