Nog steeds veel onduidelijkheid over wegsturen wijkagent Steven uit Amsterdam-West: "Ik wil gewoon terug"

Wijkagent Steven de Groot was een bekende in Amsterdam-West, maar werd in januari 2021 plots naar huis gestuurd door zijn werkgever Politie Amsterdam. Hij had de reputatie dat hij begaan was met risicojongeren in de buurt en had een goede band met ze. Waarom hij werd weggestuurd en overgeplaatst is hem niet bekend, maar de politie heeft het over conflicten binnen zijn team en gebrek aan vertrouwen. Vandaag hoopte hij op duidelijkheid in de rechtbank, maar volgens zijn achterban kreeg hij die niet.

In het programma Ajouad en de Top 600 wordt De Groot gevolgd door presentator Ajouad El Miloudi. Hierin is te zien hoe de wijkagent praat met de jongeren in de wijk, soms in straattaal en op de manier waarop de jongeren ook met elkaar praten. Hij staat in goed contact met de jongeren daar en heeft in tegenstelling tot veel agenten ook een amicale band met de jeugd in dat stadsdeel. Té amicaal, volgens sommige collega's. Ongeveer een jaar na het uitzenden van de documentaire, het voorjaar van 2020, wordt De Groot op 21 januari 2021 plotseling met 'buitengewoon verlof' gestuurd door Politie Amsterdam.

De reden dat hij weggestuurd is, blijft tot nu toe onduidelijk voor hemzelf. Een woordvoerder van de politie vertelt eerder aan AT5 eerder dat het niet om zijn aanpak gaat: "Het zijn andere aspecten, conflicten, in het werk geweest waarom hij met buitengewoon verlof is gestuurd. Dit kent een langere voorgeschiedenis waar we (vanwege privacy) inhoudelijk niet op in kunnen gaan."

Ook in de rechtszaal vertelt de politie dat verschillende collega's het vertrouwen in hem hebben opgezegd, waardoor werken in West niet meer mogelijk is. "Maar voorbeelden daarvan hebben we niet gehoord", zegt een van de jongeren uit de buurt die vandaag aanwezig was.

Oost versus West

"Een paar collega's op het bureau hebben het op mij gemunt", vertelt De Groot tegen de rechtbank als er wordt gevraagd waarom hij niet naar een andere locatie zou willen gaan. Ze hebben me uitgesloten en gepest." Hij wordt naar een bureau in De Pijp verplaatst, waarin hij een jaar lang een andere rol dan wijkagent vervult. Hierna zou hij terug moeten kunnen komen als hij een goede beoordeling krijgt. "Die heeft hij", vertelt zijn raadsman. Maar "zelfreflectie ontbrak hierin", zegt zijn oude leidinggevende.

Daarna zijn er gesprekken geweest met een bureau in Amstelveen en het bureau op Zeeburg, waar hij wel wijkagent kan worden. Maar met die optie gaat De Groot niet akkoord: "Ik heb in West alles gedaan. Als ik vind dat alles niet klopt wat er is gebeurd, waarom zou ik dan op een ander team met andere jongeren gaan werken? " Hij wil terug naar 'zijn' West waar hij iedereen kent en een netwerk onder de jongeren heeft. "Als ik zelf weg zou gaan, zou het een nieuwe start kunnen zijn. Maar dat is niet meer mogelijk. Iedereen in de stad, en in het land, weet wat er heeft gespeeld."