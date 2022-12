Grote ravage op wegdek na botsing tussen motor en auto in Den Helder

Een zwaar ongeluk aan de Scheepmakersweg in Den Helder heeft voor een grote ravage gezorgd. Een motorrijder en een automobilist kwamen met elkaar in botsing. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd geraakt, en de politie heeft de weg enige tijd afgesloten voor onderzoek.

De hulpdiensten hebben ter plaatse onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Volgens getuigen is de motorrijder gewond geraakt bij de botsing, en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met diegene gaat is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de automobilist gewond is geraakt.